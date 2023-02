Les vérités du porte parole des Layènes à Ousmane Sonko (VIDÉO)

Ousmane Sonko en a, derechef, prit pour son grade, pour dire le moins.

Le "bourreau d'Adji Sarr", hué récemment au parquet de Dakar lors de sa comparution au procès contre le ministre Mambaye Niang et qui s'attendait certainement à ce que Yoff lui déroule le tapis rouge, a encore subi une déconvenue lors de sa "descente" chez les Layennes.

Afin que nul n'en ignore, dakarposte publie in extenso les minutes du tête à tête entre Sonko et le marabout Mame Libasse Laye, habilité à s'exprimer au nom et pour le compte du khalif général des Layennes.