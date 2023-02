Les vraies raisons de l'arrestation du "patriote" Hannibal Djim, Congolais, proche parmi les plus proches de l'opposant Ousmane Sonko

Dakarposte a appris de ses perspicaces réseaux de renseignements que les perspicaces limiers du commissariat central de Dakar entendent fouiner sur le mode de financement du parti Pastefs à l'actif de Sonko. "C'est ce qui explique l'arrestation ce mercredi matin du nommé Hannibal Djim, un Congolais, qui a été désigné comme pièce maîtresse de leur collecte de sous via le transfert d'argent Kopar Express" fait savoir une source jusqu'ici fiable de dakarposte.Il nous revient que son téléphone entre autres outils TIC lui appartenant seront " interrogés".



En termes clairs, et pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, les enquêteurs disposent de toute une série d’outils permettant d’extraire des informations précieuses depuis les appareils (téléphones, tablettes, ordinateurs entre autres planques).

Mais comment les enquêteurs percent-ils les secrets de ces appareils? Nos informateurs nous filent quelques éléments de réponse.



"Vous conviendrez avec moi que les "call" (téléphones portables) peuvent contenir beaucoup d’informations: SMS, e-mails, carnet d’adresses, lieux de géolocalisation, etc." glisse un de nos interlocuteurs sous le sceau de l'anonymat.

À l'en croire, pour accéder à ces informations, les forces de l’ordre, désormais mieux outillés, utilisent des équipements spéciaux appelés UFED (Universal Forensic Extraction Device). Cela se présente sous la forme d’une mallette équipée d’un petit ordinateur et d’une multitude de connecteurs permettant de brancher l’appareil saisi.

En attendant de revenir amplement sur ce qu'il est convenu d'appeler "le cas Hannibal Djim", qui "risque gros", les partis politiques sont financés par des cotisations de leurs adhérents et de leurs élus, qui étaient traditionnellement la source de financement des formations politiques de masse. D'un montant généralement peu élevé, elles ne suffisent pas à faire face aux dépenses de fonctionnement. Depuis quelques années, nombre de partis de l'opposition vivotent de dons des personnes privées.



Affaire à suivre...







