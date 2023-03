Lettre ouverte au Président de la République, SEM Macky Sall

Cher Président de la République du Sénégal,



Je voudrais attirer votre attention sur les frustration ressenties par de nombreux acteurs du secteur du tourisme Sénégalais concernant la récente nomination de Racine Sy au poste de Président du conseil Sénégalais du Tourisme.



Nous sommes conscients de son expérience et de ses compétences, mais nous ne pouvons nous empêcher de ressentir une certaine déception et une certaine lassitude de le voir être nommé encore et encore.

Nous pensons que le tourisme sénégalais à besoin de sang neuf et d'idées fraîches pour se développer et prospérer. Nous avons besoin de nouvelles personnes pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés et pour apporter un regard neuf sur les problèmes qui entravent notre croissance.

Le tourisme est un secteur clé pour l'économie du Sénégal, mais nous n'avons pas encore atteint un notre potentiel. Nous ne recevons qu'un nombre limité de visiteurs chaque année, et cela est une honte pour notre pays. Nous devons tourner vers l'avenir avec optimisme et travailler ensemble pour attirer plus de visiteurs et pour améliorer notre offre touristique.



Nous sommes convaincus que vous comprenez l'importance du tourisme pour notre pays et pour notre économie. Nous vous demandons donc de prendre en considération nos préoccupations et de tenir compte de nos opinions pour les futures nominations dans le secteur du tourisme.

Nous vous remercions pour votre attention et votre compréhension.



Cordialement



Berenger Pape N'gom président de APHORES (Association des Professionnels de L'hôtellerie et de la Restauration du Sénégal) et Membres du conseil national du Tourisme.