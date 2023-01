Leurs clients condamnés à 6 mois de prison ferme, ce que compte faire le pool d'avocats des députés du PUR

Dakarposte, qui a activé ses réseaux de renseignements aux fins d'en savoir sur ce qu'il est convenu d'appeler le cas des deux députés du PUR, a appris que leurs avocats ont interjeté appel suite à la condamnation à six mois de réclusion ferme des

des deux membres du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), Massata Samb et Mamadou Niang.

Qui plus, la défense des deux parlementaires entend déposer une demande de mise en liberté provisoire. Aussi, comptent-ils saisir un toubib pour une contre-expertise médicale allusion faite à l'état de grossesse annoncée d'Amy Ndiaye Gniby.



Pour rappel, les députés Massata Samb et Mamadou Niang ont été condamnés lundi 2 janvier au matin à six mois de prison ferme.

Les élus membres de la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi ont été reconnus coupables de " coups et blessures volontaires " contre la députée du pouvoir Amy Ndiaye, pour des faits lors d’incidents à l’Assemblée nationale le 1er décembre dernier.