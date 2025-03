Levée d’immunité parlementaire : L’Assemblée nationale statue sur le sort de Moustapha Diop

L’Assemblée nationale se réunit ce vendredi à 15 heures pour statuer sur la levée de l’immunité parlementaire de Moustapha Diop, maire de Louga, impliqué dans une affaire de détournement présumé de fonds publics. L’élu, qui clame fermement son innocence, fait face à des accusations portant sur la gestion de 734 millions de francs CFA.



La demande de levée de l’immunité parlementaire de Moustapha Diop émane du Pool judiciaire financier, désireux de poursuivre l’instruction de cette affaire qui a déjà conduit à l’incarcération de l’inspectrice générale du Trésor ayant porté les accusations. Selon les autorités judiciaires, cette mesure est nécessaire pour permettre une enquête approfondie et impartiale.



Avec une majorité parlementaire dominée par le Pastef, l’issue du vote semble prévisible. Ce scénario rappelle celui de Mouhamadou Ngom dit Farba, qui avait lui aussi perdu son immunité parlementaire dans le dossier des 125 milliards révélé par le rapport de la Centif. Pour l’opposition, cette situation soulève des inquiétudes quant à une potentielle instrumentalisation politique des procédures judiciaires. Cependant, du côté du pouvoir, l’accent est mis sur la volonté d’assainir la gestion publique et de renforcer la transparence.



Les conséquences d’une éventuelle levée de l’immunité



Si l’Assemblée nationale donne son accord, Moustapha Diop sera désormais pourra être entendu par le Pool judiciaire financier qui pourra approfondir l’enquête et, éventuellement, engager des poursuites judiciaires. Pour le maire de Louga, la décision qui sera prise aujourd’hui pourrait marquer un tournant décisif dans sa carrière politique.



La séance de cet après-midi s’annonce donc capitale, non seulement pour Moustapha Diop, mais aussi pour l’Assemblée nationale qui devra trancher entre préservation de l’immunité parlementaire et quête de justice.























































Le Soleil