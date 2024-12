Levée de fonds supposée infructueuse : L’argentier de l’Etat avertit !

Le. ministère des Finances et du Budget, qui dément toute levée de fonds infructueuse le 29 novembre dernier, a tenu à avertir. Il n’exclut pas « d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs et complices de ces actes susceptibles de nuire à la réputation du Sénégal et à la confiance de ses partenaires.»



En effet, dans un communiqué de presse parcouru par iGFM ce jeudi, le ministère explique que les interventions du Sénégal sur le marché régional des titres publics s'appuient sur un calendrier annuel prévisionnel transmis à l'Agence Umoa-Titres au mois de février 2024. Ce calendrier qui, par la suite, est communiqué aux investisseurs est purement indicatif, dit le ministère.



Il explique qu’à ce titre, toute émission doit être confirmée par l'émetteur via la transmission d'un formulaire validant l'organisation d'une adjudication de bons ou obligations du Trésor. Ensuite, l'Agence Umoa-Titres diffuse à toutes les directions nationales de la Bceao et aux investisseurs habilités les documents officiels relatifs à l'opération.



«Il est vrai que dans le calendrier indicatif communiqué en février 2024, une émission était prévue pour le 29 novembre 2024. Cependant, en raison de la mobilisation réussie le 15 novembre 2024 d'un montant de près de 92 milliards Fcfa couvrant les prévisions initiales de 25 milliards Fcfa, cette émission n'a pas été finalement confirmée», clarifie le département.



Il explique que la mobilisation de 92 milliards, combinée à d'autres financements externes, a permis de renforcer la situation de la trésorerie et d'annuler l'émission initialement envisagée pour le 29 novembre 2024.





































Igfm