Libération de Khalifa Sall: Idrissa Seck signe la pétition

Le leader du parti Rewmi, Idrissa Seck a signé hier, la pétition pour la libération de Khalifa Sall, emprisonné depuis plus de deux ans pour un détournement de deniers publics, d’un montant de 1,8 milliard F Cfa.



Ladite pétition exige aussi, la libération imminente et sans condition de l’activiste Guy Marius Sagna et du journaliste Adama Gaye, détenus arbitrairement.



Ainsi, Idrissa Seck a réitéré ses félicitations et magnifié les excellentes relations qu’il entretient avec Khalifa Ababacar Sall. Relations qui datent de 1993, lorsqu’il fut le ministre du Commerce, de l’Artisanat et de l’Industrialisation.



Par ailleurs, il a formulé des prières à l’endroit de Khalifa Ababacar Sall, dont la libération demeure une priorité.