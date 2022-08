Libération de « Papito Kara » : sa sœur menace de se donner la mort si...

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 14 Août 2022 à 00:57

Suite à l'arrestation de certains membres de la mafia Kacc Kacc tels le coordinateur Outhmane Diagne, Papito Kara et Cie, les membres dudit mouvement en collaboration avec des mouvements et partis politiques, ont organisé une marche pour exiger la libération sans aucune condition de ces derniers. La sœur de Papito, une femme vivant avec un handicap, exige la libération de son frère qui le nourrit et menace de se donner la mort le cas échéant.



« On a arrêté mon frère qui n'a rien fait de grave, alors qu'il est le soutien de notre famille. Moi je suis sa sœur, je vis avec un handicap mais vous le voyez je viens de Touba juste pour sa libération... », a déclaré Dial Guèye, sœur de Papito.