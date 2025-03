La chambre d’accusation a accordé la liberté provisoire à Lat Diop. L’ancien ministre et directeur général de la Lonase, placé sous mandat de dépôt en septembre dernier, devait sortir de prison et porter un bracelet électronique. Mais il reste en détention. Le parquet général du Pool judiciaire financier, qui dispose de six jours pour faire appel, a décidé de bloquer l’ex DG de la Lonase en prison. Son pourvoi étant suspensif, Lat Diop ne sera pas libéré.





























































