Liberté 6 : le mécanicien Pape Y. Kane condamné à 2 ans dont 1 mois ferme pour vol de moto

Pape Youssou Kane, mécanicien de son état à Liberté 6, a été attrait à la barre du Tribunal des Flagrants délits de Dakar ce mardi 01 mars pour répondre des faits de vol commis la nuit sur les chemins publics au préjudice de Mamadou Diallo. Pour ces motifs, il a été condamné à 2 ans d’emprisonnement dont 1 mois ferme.



Interrogé à la barre, le prévenu a catégoriquement nié les faits qui lui sont reprochés. Il explique que ce jour-là, aux alentours de 21 heures, il a quitté son atelier pour aller manger au Tangana. « Quand j’ai fini de prendre mon dîner. J’ai entendu des cris au voleur. Tout d’un coup, je suis sorti de la gargote pour regarder. Et, j’ai aperçu une foule de personnes poursuivre un voleur et moi qui n’ai rien compris, je les ai suivis. Par la suite, un homme surgi de nulle part m’accuse d’avoir volé sa moto », se défend-t-il.





Une déclaration controversée par les propos qu’il avait tenus à l’enquête préliminaire. Il avait soutenu qu’en sortant du Tangana, il avait aperçu deux individus en train de pousser une moto en panne. C’est ainsi qu’il a proposé son aide. Il répond qu’il n’a jamais tenu de tels propos. « Les Limiers ne m’ont rien demandé en ce qui concerne cette question. Et, il n’y a jamais eu de confrontation entre moi et le propriétaire de la moto », précise le mis en cause. Invité à faire son réquisitoire, le représentant du ministère public a requis une application de la loi.





Me Abdoulaye Tall, assurant la défense du prévenu, a fait savoir que son client a contesté les faits depuis l’enquête préliminaire et il continue de nier à la barre. Il ajoute que personne ne l’a vu avec une moto. D’ailleurs, le propriétaire de la moto a dit qu’il sortait du Tangana. « Il était au mauvais moment et au mauvais endroit », a plaidé Me Tall qui sollicite sa relaxe pour le bénéfice du doute. Finalement, le juge après en avoir délibéré, a déclaré le mis en cause coupable avant de le condamner à 2 ans d’emprisonnement dont 1 mois ferme.

































dakaractu