Licences de pêche : le gouvernement prend une mesure radicale

Réunis pendant plus de quatre heures à la Primature, les représentants de la pêche artisanale et industrielle ont obtenu une suspension provisoire de l’attribution de nouvelles licences de pêche dans les pêcheries démersales côtières.



D’après les informations rapportées par L’Observateur, les acteurs du secteur ont exprimé un rejet unanime de ce projet, qu’ils jugent susceptible d’accentuer la pression sur des ressources halieutiques déjà fragilisées. Ils estiment également que cette mesure risquerait de compromettre les efforts de préservation et de gestion durable menés depuis plusieurs décennies.



À l’issue des échanges, les autorités ont décidé de geler temporairement toute nouvelle attribution, en attendant la poursuite des concertations avec les différentes parties prenantes.















