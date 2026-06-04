Ligue 1 : Teungueth FC champion du Sénégal

Raphael Ndong a marqué le but du sacre permettant au club rufisquois de remporter son troisième titre de champion du Sénégal après 2021 et 2024.



Quant à l'entraîneur Malick Daf, il réalise le doublé après son titre avec le Jaraaf lors de la dernière saison (2025).



En revanche, deux équipes sont reléguées en Ligue 2. Il s'agit de Camberene et Sonacos.