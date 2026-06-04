UPA : Ousmane Sonko reçoit Jean-Michel Sama Lukonde et plaide pour une réforme de l’institution

Les discussions ont porté sur les missions, l’organisation et les perspectives de renforcement de l’UPA. Un échange jugé stratégique dans un contexte où le continent fait face à des défis sécuritaires, économiques et institutionnels croissants.



Ousmane Sonko a formulé plusieurs suggestions pour améliorer l’efficacité de l’action parlementaire continentale. Il a notamment plaidé pour une réforme en profondeur du fonctionnement de l’UPA, afin de renforcer son impact sur les grandes orientations politiques et institutionnelles de l’Afrique.



Le Président de l’Assemblée nationale a insisté sur un point clé : la cohérence institutionnelle. « Il a souligné l’importance d’une meilleure harmonisation entre les décisions et recommandations de l’UPA et celles de l’Union africaine », note le communiqué. Selon lui, cette convergence est indispensable pour assurer une plus grande cohérence dans l’action des institutions africaines et éviter les doublons.





















































Igfm