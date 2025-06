Ligue 2 | Montée presque validée en ligue 1: Le Stade de Mbour à deux points de l’élite

Avec 5 points d’avance sur le 3e As Douanes (46 pts) à deux journées de la fin, le leader de la Ligue 2, Stade de Mbour (51 pts), est, sauf tsunami de dernière minute, assuré d’évoluer dans l’élite du football local la saison prochaine. Un retour imminent en Ligue 1 que le club fanion de la Petite Côte pourrait officiellement valider dès ce mercredi, dans le cadre de la 29e journée, contre Niary Tally Ngb (12e, 31 pts), avec éventuellement le sacre comme cerise sur le gâteau.



Relégués en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, les « Piroguiers » du Stade de Mbour ne devraient pas s’éterniser dans l’antichambre de l’élite locale. Avec 5 points d’avance sur le 3e, l’As Douanes (46 pts), à deux journées de la fin, l’équipe phare de la Petite Côte (51 pts) est presque assurée d’évoluer en première division la saison prochaine. Il ne lui faut que deux petits points lors de ses deux prochaines sorties, d’abord contre Niary Tally Ngb, ce mercredi, et ensuite contre Amitié Fc, pour valider officiellement son ticket.



En pole position pour remporter le titre et succéder à Wally Daan, le Stade de Mbour a dû faire preuve d’une détermination et d’une constance sans faille pour arriver aujourd’hui à ce résultat. Auteurs d’une brillante saison marquée par 13 victoires, 12 matches nuls et seulement 3 défaites en 28 journées, les « Rouge et blanc » ont survolé la Ligue 2. Grâce à une défense de fer (17 buts concédés) combinée avec une attaque en feu qui a marqué 31 fois, le Stade de Mbour a été injouable. En effet, les hommes du technicien El Hadj Seck se sont montrés performants dans tous les secteurs du jeu. Ils ont pu compter sur leur buteur-maison Sékou Sylla, deuxième meilleur artificier du championnat avec 13 réalisations (derrière Mapathé Mbodj de l’As Kaffrine et ses 14 buts), pour débloquer les matches les plus serrés cette saison.



Derrière également, les « Piroguiers » se sont appuyés sur l’expérience de leur capitaine et gardien de but Alioune Seck, impérial dans les airs avec souvent des arrêts décisifs, pour venir à bout de leurs différents adversaires en championnat. En déplacement, cet après-midi, sur la pelouse de Niary Tally Ngb (12e, 31 pts) qui n’a plus rien à jouer après avoir validé son maintien lors de la précédente journée, le Stade de Mbour pourrait valider son retour à l’élite et mettre la cerise sur le gâteau en devenant champion de la Ligue 2.



Pour ce faire, les « Piroguiers » qui comptent 3 points d’avance sur leur dauphin As Cambérène (2e, 48 pts), devront se défaire des « Galactiques » et espérer un faux pas des Dakarois face à Cneps Excellence. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’à Mbour, les inconditionnels du club croient fortement à la réalisation de ce scénario, notamment au vu de la grande caravane organisée pour permettre aux supporters de venir pousser leur équipe à la victoire au stade municipal des Hlm. Dans le cas contraire, ils n’auront qu’à patienter jusqu’au dernier tour de chauffe contre Amitié Fc, pour célébrer leurs héros.























https://lesoleil.sn/wp-content/uploads/2025/06/Stade-de-Mbour-1.webp









Le Soleil