Ligue des champions | Le PSG s'amuse à Stuttgart avec un grand Ousmane Dembélé et se qualifie pour les barrages

Démonstration et qualification pour les barrages en poche pour le PSG. Les joueurs de Luis Enrique sont allés surclasser Stuttgart, mercredi, lors de la 8e et dernière journée de la phase régulière de Ligue des champions (1-4). Bradley Barcola a très vite ouvert le score (6e) avant de lancer Ousmane Dembélé vers un coup du chapeau (17e, 35e et 54e) face à des Allemands qui ont sauvé l'honneur par Chris Führich (77e) mais sont éliminés en terminant 26es. Paris finit 15e et devrait affronter Monaco ou Brest en 16e.