Linguère-Matam : Quatre membres d'une même famille tués dans un accident

Un violent accident est survenu ce samedi 27 avril vers 13 heures sur l'axe Linguère-Matam. Un 4X4 en provenance de Bakel a dérapé avant de faire des tonneaux. Le bilan est de quatre morts et trois blessés.

Les victimes décédées sont des membres d'une même famille. Il s'agit de Maimouna Ba (43 ans), Ami Colé Lah (47 ans), Yaya Diarra (2 ans) et El Hadji Diarra (3 mois).

Les blessés sont le chauffeur, Ibrahima Diouf (34 ans), un enfant nommé Mbaye Dialla Diarra (4 ans) et un ressortissant togolais dont le nom n'a pas été communiqué.

Les sapeurs-pompiers ont déposé les corps sans vie et les blessés à l'hôpital Magatte Lô de Linguère.