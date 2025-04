Litige foncier à Niague : une coopérative accuse, la SOCABEG réplique

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 6 Avril 2025 à 20:26 modifié le Dimanche 6 Avril 2025 - 20:28

Des membres d’une coopérative regroupant des agents du quotidien national, Le Soleil, des forces de l’ordre et des prêtres dénoncent le blocage de la livraison de leurs parcelles à Niague. En cause, un litige qui les oppose depuis plus de dix ans à la société immobilière SOCABEG, accusée de vouloir s’approprier un site de 3,5 hectares. De son côté, la société rejette les accusations et brandit des décisions de justice en sa faveur.



Cela fait plus d’une décennie que des membres d’une coopérative foncière attendent en vain la remise de leurs parcelles à Niague. Composée d’agents du journal Le Soleil, de membres des forces de l’ordre et de prêtres, cette coopérative accuse la société immobilière SOCABEG de vouloir s’approprier un terrain de 3,5 hectares qu’ils affirment avoir acquis légalement.





Réunis sur le site, les membres de la coopérative ont organisé un point de presse pour faire entendre leur voix. «Nous sommes sur le site que nous acquis depuis 2015.La socabeg a voulu nous forcer la main pour recuperer les terres avec un faux bail. Nous demandons simplement que justice soit faite. Cela fait des années que nous attendons », a déclaré leur porte-parole, El Hadji Ibrahima Thiam, visiblement ému par l’ampleur du préjudice.





En réponse, la société SOCABEG a publié un communiqué rejetant catégoriquement les accusations portées contre elle. Elle affirme détenir des décisions de justice l’innocentant dans cette affaire et qualifie les allégations de la coopérative de « sans fondement ».





Entre frustrations, recours administratifs et bras de fer judiciaire, le litige semble encore loin de son épilogue. En attendant, les membres de la coopérative, usés par l’attente, continuent de réclamer leurs droits.



























































Igfm

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"