Littérature : Ousmane Sonko sort un nouveau livre

« Tel que promis , Moussa Bala Fofana et moi avons le plaisir de vous annoncer la parution de notre ouvrage sur la décentralisation.



Partant du postulat que la décentralisation n’est pas un simple exercice d’éclatement et de partage de pouvoirs sans contenu, mais plutôt un formidable levier d’impulsion d’un développement endogène, pensé, conçu, financé et exécuté depuis la base et non du sommet », écrit le leader du Pastef sur les réseaux sociaux.



Ousmane Sonko renseigne que le livre « dresse les limites du modèle actuel et propose une décentralisation différente de celle portée par l’acte 3. Organisation, attributions, fonctionnalités, financements, tout est repensé! ».