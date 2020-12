Liverpool : Un record pour Sadio Mané !

Arrivé à Liverpool en 2016, l'international sénégalais s’illustre pas moins que son prédécesseur Luis Suarez avec Liverpool.En effet, en lançant ses partenaires contre West Bromwich, ce dimanche, à l’occasion de la 15e journée, Sadio Mané a ainsi porté son compteur but à 69 réalisations en Premier League avec Liverpool soit autant que l'ancien buteur des Reds Luis Suarez lors de son passage à Anfield entre 2011 et 2014.Pour mieux se rendre compte du passage historique qu’est en train de réaliser Sadio Mané avec Liverpool, il faut surtout rappeler que contrairement aux autres attaquants du Royaume et d’Europe, il n’a tiré aucun penalty depuis son arrivée chez les Champions d’Angleterre. Alors que Liverpool est l’un des clubs qui obtient le plus de penalty en Premier League, c’est le capitaine Jordan Henderson ou Mohamed Salah qui s’en charge souvent. Une performance qui risque d'être salué.Pour rappel, cette saison, Mané en est à 6 buts en championnat.