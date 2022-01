Locales 2022 : Benno reconnait sa défaite dans les villes de Dakar et Ziguinchor

La coalition « Benno Bokk Yaakaar » vient de reconnaitre officiellement sa défaite pour ces élections locales de 2022 dans les villes de Dakar et Ziguinchor. Dans un communiqué signé de la cellule de communication de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, cette dernière de faire savoir que dans l’ensemble, les tendances nationales donnent leur coalition largement gagnante dans plusieurs capitales régionales et départementales d’autant plus qu’en dehors des listes Benno Bokk Yaakaar, beaucoup de responsables sont allés à ces élections sous d’autres bannières. L’analyse exhaustive des résultats permettra d’en faire le point promet la coalition. Toutefois ajoutera t’elle la volonté de conquérir Dakar et Ziguinchor, en particulier, n’a pas été concluante.

La Coalition Benno Bokk Yaakaar s’est enfin félicité de cette vitalité de la démocratie sénégalaise avec la tenue de ce scrutin globalement dans le calme et la sérénité.



























dakaractu