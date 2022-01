Locales à Bambey / Visite du MINT : Les bulletins de Wallu Sénégal et Yewwi Askan Wi pour le moment indisponibles dans deux communes

Même si tout est conditionné et fin prêt pour le démarrage du scrutin dans la région de Bambey, il y a deux communes qui attendent toujours leurs bulletins de vote. Il s’agit de la commune de Ngoye où les bulletins de vote de la coalition Wallu Sénégal et celle de Baba Garage où les bulletins de la coalition Yewwi Askan Wi ne sont pas pour le moment disponibles.

« La réception de ces bulletins de vote de Wallu Sénégal et de Yewwi Askan Wi devra toutefois s'opérer incessamment car, ils ont été déjà pointés », rassurent les autorités territoriales.

Ces dernières que le ministre de l’intérieur a trouvé sur place à l’occasion de sa visite ce jeudi dans les centres de vote des régions de Thiès, Bambey et Diourbel, ont assuré que « ces bulletins sont certainement en cours d'acheminement. Par conséquent, ils doivent en principe, être réceptionnés ce soir au niveau des communes de Ngoye et de Baba Garage. En dehors de ces deux cas particuliers, toutes les autres communes ont reçu leur matériel électoral au complet.

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique invite les autorités territoriales à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces listes indisponibles soient au niveau des communes en attente...