Louis LAMOTTE réclame le report des élections de la FSF

Figure emblématique du paysage sportif sénégalais, Louis LAMOTTE a lancé un appel pressant pour le report de l’Assemblée générale élective de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), initialement prévue le 2 août. Selon lui, ce report à mi-septembre permettrait de mieux se « concentrer sur les intérêts communs du moment ».



« J’invite chacun à réfléchir à mettre de côté ses ambitions personnelles afin de nous concentrer sur les intérêts communs à savoir la qualification du Sénégal au Mondial 2026 et à la conservation du titre de l’équipe locale », déclare le membre de la fédération. Pour lui, le calendrier actuel perturberait la préparation des Lions de la Téranga.





Le spécialiste du ballon rond considère que seul un report pourrait permettre à l’équipe dirigeante actuelle de se focaliser pleinement sur les défis sportifs immédiats, notamment le démarrage imminent du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN). Il qualifie même d’ « irresponsable » la tenue de l’assemblée dans le contexte actuel.

« Il n’y a aucun intérêt à tenir ces élections où il y a des enjeux sportifs aussi énormes pour le football. Tenir l’assemblée c’est se tirer une balle dans le pied. C’est inacceptable, l’équipe nationale du Sénégal est la fierté des Sénégalais et de l’Afrique. On ne nous pardonnera jamais de mettre en péril une qualification à la Coupe du monde », ajoute-t-il.



Cette prise de position intervient alors que le Sénégal s’apprête à entamer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et à défendre son titre continental. Louis LAMOTTE, connu pour son franc-parler, semble vouloir privilégier la stabilité institutionnelle.















































rewmi