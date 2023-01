Lutte : Boy Niang 2 terrasse Balla Gaye 2

C’est un véritablement exploit que Boy Niang 2 a réalisé, ce dimanche à l’Arène nationale. Le pensionnaire de Pikine est venu à bout de Balla Gaye 2 en moins de trois minutes.



Il a fallu une seule action pour voir le triomphe de Boys Niang 2. Après un balancement de bras d’une minute, Balla Gaye observe un temps d’arrêt avant d’enclencher une bagarre. Mais son attaque est mal négociée et Boy Niang en profite pour tenter un plaquage. Balla résiste et réussit à se saisir de la jambe de son adversaire.



Mais Boy Niang fait parler sa souplesse pour sortir de cette prise qui a failli pousser Balla à faire quatre appuis. Le Pikinois revient à la charge et enchaîne avec un plaquage qui envoie au sol le chef de file de l’école de lutte de Balla Gaye.



Avec cette victoire, Boy Niang entre désormais dans le cercle restreint des ténors de l’arène.





































