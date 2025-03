Lutte contre l'émigration irrégulière: 59 nouveaux candidats interpellés par la Gendarmerie à Mbodiène

Le Haut-commandement poursuit et intensifie ses opérations de lutte contre l'émigration irrégulière.

Au cours d’une patrouille nocturne à la plage de Mbodiène, la brigade territoriale de Joal a procédé à l’interpellation de 59 nouveaux candidats dont 16 filles.

Ce nombre vient s'ajouter au 374 individus arrêtés durant le week-end du 14 au 16 mars 2025 par la Gendarmerie entre Mbour et Fatick, portant le bilan à 433 candidats à l'émigration irrégulière dont

- 154 guinéens;

- 72 gambiens (62 garçons et 10 filles);

- 25 ivoiriens

- 25 nigérians

- 01 Sierra léonais

- ⁠01 malien

- 01 Ghanéenne

- et des Sénégalais.

Sept (07) des organisateurs ont également été arrêtés et d'importantes ressources logistiques saisies.



La Gendarmerie invite les populations à signaler tout comportement suspect au niveau des zones d'embarquement. Le Centre d'appel est disponible au numéros verts 123 ou 800002020 pour toute information utile.