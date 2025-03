Lutte contre l'émigration irrégulière: la Gendarmerie nationale procéde à de nouvelles interpellations

Dans la poursuite de l’exécution du plan d’action de lutte contre l'émigration irrégulière, la brigade territoriale de Foundiougne et un renfort de l’Escadron de Surveillance et d'Intervention (ESI) de Sokone ont procédé, le vendredi 14 mars 2025, à l’interpellation de cent-soixante-treize (173) candidats à dont trente (30) femmes.

Deux (02) pirogues et une importante quantité de carburant hors-bord ont également été saisis. La surveillance se poursuit dans l'ensemble des secteurs de la Gendarmerie avec un effort au niveau des zones d'embarquement.