MACKY VANTE SON BILAN ET CHARGE L’OPPOSITION: «Ils critiquent et inventent pour discréditer notre action »

«Sur l’énergie, nous avions trouvé, qu’on le veuille ou non, une situation extrêmement difficile pour l’électricité. Je ne dirai pas du ‘‘Khouy Kamatie’’ mais bon, en tout cas, c'était difficile. Parce que de 2012 à maintenant, nous avons fait plus de capacités que le Sénégal n'en a jamais fait auparavant. Ce, grâce à l'ingéniosité de nos politiques publiques.»

«Cela a permis à la Senelec d’être aujourd’hui à 1300 Mégawatts. Ce qui fait plus d'un Gigawatt. Le Sénégal n'a jamais connu de Gigawatts. C’est avec nous que c'est arrivé. Il est important de fixer les ordres de grandeur. Nous ne sommes pas de la même catégorie qu'eux. Et si les catégories ne sont pas les mêmes, on a beau dire… (Il ne termine pas). Donc il faut se concentrer et ne pas se laisser divertir.»

«Ceux qui parlent doivent parler, c'est leur rôle. C'est normal qu'ils parlent, qu'ils critiquent, qu'ils inventent, ils veulent discréditer notre action pour que les populations se détournent de nous et qu'ils puissent accéder au pouvoir. C'est normal, c'est ce qu'ils veulent. Mais qu'on ait la détermination de garder ce que nous avons et travailler pour les populations. ‘‘Olof Ndiaye néna Fouleu moy diay daxaar’’. Donc quand même défendons ce que nous avons fait.»