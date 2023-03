MANSOUR FAYE ÉVALUE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX À 70%

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a visité, ce vendredi, le chantier du projet pilote de Bus Rapid Transit (BRT). Le ministre est satisfait de l’état d’avancement des travaux qui, selon les techniciens, peut être évalué à 70%. « Nous venons d’emprunter le corridor du BRT en cours de chantier du rond-point Rts jusqu’au niveau du dépôt à Gadaye. Comme nous l’avons tous constaté, les travaux ont beaucoup progressé pour une mise en exploitation commerciale prévue le dernier trimestre de cette année. Certainement, les travaux pourraient être livrés entre le mois d’octobre et le mois de décembre. Parce que ce que nous avons vu nous met dans une position d’espérance qui permettra d’affirmer la livraison des travaux à date échue. Vous savez que les finitions prennent énormément de temps et nous allons mettre la pression sur toutes les entreprises impliquées pour que nous puissions ensemble respecter les délais », a dit Mansour Faye. Selon le ministre, les voies de circulation générale ont été quasiment toutes libérées. Le corridor BRT a beaucoup progressé et les ouvriers sont en chantier au niveau des stations.



Revenant sur les points durs que sont, entre autres, l’autopont de Case Bi, les stations, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a affirmé qu’ils mettront la pression à l’endroit de l’entreprise en charge d’exécuter les travaux pour livrer ces points durs dans les meilleurs délais. « L’autopont de Case Bi, les stations, les ouvrages doivent être livrés au plus tard au mois de mai avec un risque de glissement pour un mois. C’est-à-dire totalement livré au 30 juin. Il y’a 20 bus qui vont arriver au mois de juin. Il y’aura des périodes d’essai à blanc avec ces premiers bus. Il y’a une période de deux mois de marche à blanc qui est prévue en ce sens », indique Mansour Faye.



Pour rappel, le projet BRT s’inscrit dans une vision de projet urbain global à utilité publique. Il constitue une réelle opportunité de transformation qualitative de la physionomie de Dakar de remodeler les espaces publics aux standards internationaux, d’encourager les modes actifs et de restructurer le réseau des transports en commun dans son ensemble. Le projet BRT contribuera à la concrétisation d’un double objectif de mettre fin à l’extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée en améliorant l’accès à l’emploi et aux marchés par la mise en place d’un réseau de transport collectif efficace avec un rapport qualité prix satisfaisant.

















































































