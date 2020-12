MARTIA PA’NUCCI «Ce n’est pas le peuple sénégalais qui m’a expulsé… »

Expulsé du Sénégal mercredi, après plusieurs jours de rétention à l’Aibd, l’artiste engagé Martial Pa'nucci a adressé un message aux Sénégalais sur Facebook: « Je veux signifier ici que je sais que ce n'est pas le peuple sénégalais qui m'a empêché d'entrer au Sénégal et (qui) m'a expulsé. Ce sont plutôt les gouvernants sénégalais qui n'ont pas compris le sens de mon combat qui est aussi celui d'Afrikki network ». Martial Pa'nucci de préciser : « Un combat contre la Françafrique et pour la libération de l'Afrique qui reste un « territoire occupé » par les puissances étrangères et les multinationales. Ce fût un rendez-vous manqué avec le Sénégal mais ce n'est que partie remise ».