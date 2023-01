MERCATO - OM : BAMBA DIENG À LORIENT, C'EST OFFICIEL

Cette fois, c'est fait. Et plus de marche arrière. Ce vendredi soir, Lorient a annoncé l'arrivée de Bamba Dieng, présenté avec son nouveau maillot au stade du Moustoir avant le coup d'envoi du derby contre Rennes. La durée du contrat de l'attaquant de 22 ans ou les détails du transfert, qui n'a pas été confirmé à Marseille dans l'immédiat, ne sont pas connus. Les sources parlent toutefois d'une somme de 10 millions d'euros.



En revanche, un départ de Terem Moffi, très courtisé par Nice et Marseille, semble de plus en plus probable: l'entraîneur Régis Le Bris l'avait annoncé sur le terrain pour le derby, mais l'attaquant nigérian aux 12 buts cette saison ne figurait finalement pas sur la feuille de match. Après le départ de l'ailier burkinabè Dango Ouattara à Bournemouth, Lorient cherche aussi à faire venir le Lyonnais Romain Faivre. Le dossier est "en très bonne voie", a assuré le président de Lorient, Loïc Féry, sur Amazon Prime.



DIENG A PRIS LES DEVANTS

Formé au Sénégal, Bamba Dieng est arrivé à Marseille en 2020 pour faire ses preuves dans l'équipe réserve avant de rejoindre les pro la saison suivante. Considéré comme très prometteur, il a alterné les maladresses et les beaux gestes. "Bamba marque toujours quand il joue (...). Mais selon moi, il est encore en phase de progression et il peut s'améliorer parce qu'il est encore très jeune", expliquait récemment Igor Tudor.





"Il attaque l'espace de façon incroyable", ajoutait Tudor, mais doit encore apprendre à "jouer avec un défenseur sur le dos, protéger son ballon, être plus serein devant les buts, tirer sans vouloir à chaque fois tout arracher". Cantonné au rôle de doublure, il avait même été écarté lors de la préparation l'été dernier, avant d'être réintégré à la suite de l'échec de son transfert à Nice. Cet épisode a été mal vécu à Lorient, puisque le club breton cherchait alors à le recruter et qu'il avait bifurqué vers Nice dans les dernières heures du mercato d'été.

Cette fois-ci, il a lui-même pris les devants, en s'envolant pour Lorient dans la semaine, avant même le feu vert de l'OM. Lorient et Marseille comptaient inclure son transfert dans celui de Terem Moffi, mais l'attaquant nigérian a refusé l'OM et les deux clubs ont dû renégocier un accord distinct.