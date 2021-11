MESSI, LEWANDOWSKI, BENZEMA... LE CLASSEMENT COMPLET DU BALLON D'OR 2021 (VIDÉO)

Rédigé par Dakarposte le Mardi 30 Novembre 2021 à 00:45

BALLON D'OR - Lionel Messi est le lauréat du Ballon d'Or 2021. Dès 17 heures, France Football et La Chaine L'Equipe ont égrené le nom des joueurs classés entre la 30e et la 16e place puis entre la 15e et la 4e. Roberto Lewandowski doit se contenter de la 2e place, alors que Karim Benzema n'est pas sur le podium. Retrouvez ici le classement complet du Ballon d'Or 2021.