MESSI OUBLIE RONALDO, L’ARGENTINE VOTE MANÉ ET DESCHAMPS...

Robert Lewandowski, qui a récolté 52 points au total, a succédé à Lionel Messi, jeudi soir, au palmarès du trophée The Best décerné par la FIFA. Le Polonais a devancé Cristiano Ronaldo (38 points) et Messi (35 points) dans les votes, effectués par :



-les capitaines et sélectionneurs des équipes nationales

-un groupe de plus de 200 journalistes

-des supporters consultés en ligne.



Et au moment de lire le détail de ces votes, c’est naturellement vers la première catégorie que nous nous sommes penchés pour dégoter quelques surprises.



DES FINALISTES PLUS OU MOINS BONS JOUEURS

Bon joueur, Ronaldo a voté, dans l'ordre, pour Lewandowski, Messi et Kylian Mbappé, mettant donc ses deux principaux concurrents aux deux premières places. Ce qui n’a pas été le cas de l’Argentin, qui a éjecté Ronaldo de son classement, pour un trio Neymar, Mbappé, Lewandowski. Le grand gagnant du jour, lui, n'a voté pour aucun de ses deux adversaires principaux, puisqu'il a mis en avant Thiago Alcantara, Neymar et Kevin De Bruyne.





DESCHAMPS ET JOVETIC PARMI LES 10 VOTES POUR MBAPPÉ

Kylian Mbappé a reçu le vote de son sélectionneur Didier Deschamps mais pas de son capitaine Hugo Lloris, qui ne le classe que troisième derrière Lewandowski et Alcantara. Trois capitaines ont fait de Mbappé leur joueur de l’année : Stevan Jovetic (Montenegro) mais aussi deux joueurs… moins connus : Joel Wakanumune (Nouvelle Calédonie), et Nicky Salapu (Samoa). Sept sélectionneurs pour le moins méconnus en ont fait de même : Marvin Amarini Villatoro De Leon (Guatemala), Rossi Marco (Hongrie), Andres Carrasco (Koweit), Franco Varrella (Saint-Marin), Hang Seo Park (Vietnam) et Pema Dorji (Bhoutan). Au total, ils sont dix capitaines ou entraîneurs à avoir fait du Parisien leur joueur de l’année.





MANCINI ET LUIS ENRIQUE BOUDENT LEWANDOWSKI

Ils sont plusieurs dizaines, en prenant seulement en compte les capitaines et sélectionneurs, à avoir oublié le grand gagnant Robert Lewandowski dans leur top 3. Parmi eux, trois noms ressortent du lot : ceux du sélectionneur italien Roberto Mancini, du sélectionneur espagnol Luis Enrique et du sélectionneur argentin Lionel Scaloni. Parmi les joueurs, l’ancien Marseillais André Ayew en a fait de même.



SCALONI PRÉFÈRE MANÉ… À MESSI

Le sélectionneur argentin n’a pas seulement surpris pour avoir boudé Lewandowski. Il s’est aussi distingué en faisant partie des rares personnes à placer Sadio Mané en première position. Le tout en mettant donc son capitaine Lionel Messi derrière le Sénégalais, en deuxième position. En guise de comparaison, Fernando Santos a placé Ronaldo devant Lewandowski et Neymar, alors que le sélectionneur polonais Jerzy Breczek a mis en avant son buteur, devant Mbappé et De Bruyne.





RAMOS PENSE À NEYMAR, PAS À RONALDO

Coéquipier de Cristiano Ronaldo pendant plusieurs saisons au Real Madrid, Sergio Ramos n’a pas fait dans le copinage. Ou à peine. Le capitaine espagnol a placé Lewandowski en première position, devant son compatriote Thiago Alcantara. Et c’est Neymar, passé chez l’ennemi du Barça, qui arrive à la troisième place de son classement, dans lequel ne figure pas de CR7. Qui a parlé de rivalité Blaugrana – Merengue ?