MIGRATION | RAPATRIEMENT VOLONTAIRE DE 215 MIGRANTS SÉNÉGALAIS EN PROVENANCE DU MAROC

Au total, 215 Sénégalais, candidats à l’émigration, ont été rapatriés, lundi, au Sénégal via un pont aérien organisé conjointement par les gouvernements sénégalais et marocain. Amadou Chérif Diouf, secrétaire d’État aux Sénégalais de l’extérieur, a confirmé cette opération de retour volontaire.



Trois vols de la compagnie Royal Air Maroc ont successivement atterri à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), transportant 76, 69 et 70 passagers respectivement. Ces ressortissants séjournaient dans les centres d’accueil de migrants de Bir-Gandouz et d’Argoub, situés au sud du Maroc.



Outre les Sénégalais, 16 Gambiens ont également été concernés par cette opération de rapatriement, portant ainsi à 231 le nombre total de migrants rapatriés depuis ces centres.



Le consulat du Sénégal à Dakhla a par ailleurs précisé qu’après cette série de retours, il ne restait plus aucun Sénégalais dans les centres d’accueil du sud du Maroc. Les autorités consulaires ont également indiqué qu’aucune arrivée de pirogues en provenance du Sénégal n’avait été recensée depuis le 6 septembre dernier.



Ce rapatriement s’inscrit dans le cadre des efforts communs déployés par les deux pays pour faciliter le retour volontaire des migrants irréguliers et renforcer la coopération en matière de gestion des flux migratoires.











































Rts