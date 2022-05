MOHAMED SALAH L'ASSURE, SON AVENIR S'ÉCRIT À LIVERPOOL LA SAISON PROCHAINE

Invité à éclaircir le brouillard autour de son avenir en conférence de presse mercredi, Mohamed Salah a tenu à apporter une réponse limpide aux doutes nés sous les crânes liverpuldiens. L'Egyptien, dont le contrat avec les Reds s'étend jusqu'en 2023, a assuré que les péripéties autour d'une potentielle rénovation ne changeront pas le décor pour l'an prochain : "Quoiqu'il se passe avec mon contrat, je reste à Liverpool la saison prochaine, c'est sûr".



Salah (29 ans), vient de conclure une nouvelle saison en Premier League bien remplie à titre individuel, avec un troisième soulier d'or (23 buts) remporté après ceux décrochés en 2018 et 2019. Auteur d'un but sur penalty en finale de la Ligue des champions 2019 gagnée face à Tottenham, l'Egyptien a encore en tête la déception de la finale de 2018, déjà contre le Real Madrid, où il a été contraint de céder sa place sur blessure.



Revanchard, l'ancien Romain est revenu sur cette terrible désillusion : "Je me souviens que lorsque je suis sorti, c'était le pire moment de ma carrière, a-t-il ressassé devant la presse. J'étais vraiment déprimé à ce moment-là. J'avais fait une bonne saison, je suis arrivé en finale de la Ligue des champions et j'ai dû sortir. C'est la pire chose qui puisse arriver à un joueur. J'ai pris connaissance du résultat à l'hôpital. Nous ne pouvions pas perdre de cette façon". Salah a l'occasion dans trois jours à Saint-Denis d'effacer ce mauvais souvenir.