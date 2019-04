MON VIATIQUE POUR MACKY II

Les élections ont vécu, les résultats proclamés. Mon constat est qu'elles se sont déroulées dans le calme, dans la transparence que tous les observateurs dépêchés ont certifié ( étrangers, société civile, église etc)

C' est à mes yeux l'un des scrutins les mieux organisées depuis l'instauration des 4 courants du temps de Senghor ou j'ai commencé à voter à celui du multipartisme intégral.

Les électeurs sont massivement sacrifié au rituel dans sa diversité.

Par la volonté de Dieu, le résultat des urnes a démontré que le candidat sortant a bien gagné ces élections. L'examen attentif des résultats au niveau des 47 département ne laissent place à aucun doute et les résultats validés le prouvent.

Mais aussi aucune contestation sérieuse n'a pas été servie aux électeurs et aux observateurs vérité est qu'aucune contestation ne pouvait être déposée sur la table du juge des élections. Les PV ont été tous signés par les représentants de tous les candidats. On a entendu un plaisant candidat qualifier la victoire de la coalition BBY de technique. Allez savoir !!!!

D'ailleurs à cet effet, La posture de ne faire aucun recours par manque de confiance envers le juge des élections me pose vraiment problème et manque de cohérence pour la simple raison que lorsque ce même juge a rejeté certains parrainages, certains candidats n'ont pas contesté et sont partis tranquillement completer et revenir déposer.

On nous avait servi aussi la non participation à des élections organisées par Ali Ngouille Ndiaye

non ? Ils ont tous battu campagne à l'exception du PDS.

Je suis de ceux qui pensent que le parrainage a été une bonne initiative à parfaire peut être.

Après l'appel d de Diamniadio, le nouveau gouvernement qui vient d'être formé doit se mettre au travail sans délai, les attentes et les urgences sont nombreuses et variées.

Nous sommes dans une situation politique inédite. Il est vrai que la suppression du poste de premier ministre de notre architecture institutionnelle a été à deux reprises, mais les contextes sont totalement différents même si les motivations ont été politiques essentiellement. La particularité principale est que les deux premiers l'ont supprimé deux ans après leur accession au pouvoir pour 7 ans sans être dans une position de dernier mandat. Le Président qui vient d'être élu, ne peut se représenter et initie la suppression du poste en ce moment précis de la vie politique, devant faire face à deux échéances très sensibles pour accompagner la 2eme phase du PSE. Dieu seul sait les motivations profondes du président.

Le gouvernement renferme dans sa majorité d'excellents profils. Leur souhaiter réussite serait la moindre des choses, ainsi mon viatique, est qu'ils soient pénétrés de la seule exigence : travailler pour l'intérêt général. Sanctionner pour l'intérêt général aussi.

Le slogan" la patrie avant le parti" a été chahuté par endroits ainsi que la justice qui a rué dans les brancards à certains moments durant le 1er mandat.

Pour cela, le Président doit se méfier pour parler terre à terre de certaines bouches, se débarrasser de certaines bouches, s'entourer d'hommes aux bouches ou ne sortent des conseils d'intérêt général.

Pour recevoir de bons conseils, la règle fondamentale, est de s'entourer de d'hommes ou de femmes qui en vous donnant des conseils le font dans l'intérêt général sans crainte pour leur carrière ou au niveau du portefeuille.

L'état de grâce est fini, la fast track on jugera dans le court et moyen terme en raison des échéances électorales prochaines. Le veille sera constant le pays s'acheminant vers la production de pétrole et de gaz.

Tout ce qui sera bien fait pour l'intérêt général sera approuvé, le contraire sera combattu sans aucune faiblesse. "FASTEMENT"



Salif Ndiaye

Dieppeul 2

