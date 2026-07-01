MONDIAL 2026 : MAMADOU SARR AFFICHE SA PATIENCE ET SA DÉTERMINATION AVEC LES LIONS

Le défenseur sénégalais Mamadou Sarr a réaffirmé son engagement et sa disponibilité totale pour l’équipe nationale, malgré son absence de temps de jeu depuis le début de la Coupe du monde 2026. En conférence de presse, le jeune Lion a insisté sur le respect des choix du sélectionneur et sa volonté de répondre présent à tout moment.



« Comme tous les joueurs, je rêve de disputer une Coupe du monde. Je respecte totalement les choix du sélectionneur. Mon rôle est d’être prêt à chaque instant, que je débute ou non », a déclaré le défenseur de 20 ans.



Pas encore apparu dans la compétition, Mamadou Sarr garde toutefois une attitude positive et professionnelle, assurant vivre pleinement l’expérience au sein du groupe sénégalais.



Une expérience formatrice et des souvenirs en Belgique



Le jeune défenseur est également revenu sur son passage en Belgique, une étape importante dans sa progression. « Je garde d’excellents souvenirs de ce passage. Mes six mois à Molenbeek ont été importants dans ma progression. Cette expérience m’a beaucoup aidé et a contribué à faire de moi le joueur que je suis aujourd’hui », a-t-il expliqué.



Mamadou Sarr : « Face à la Belgique, il faudra beaucoup d’adversité pour aller chercher la victoire »



Sur le plan physique, Mamadou Sarr se dit prêt à intervenir si le sélectionneur fait appel à lui. « Je me sens très bien physiquement. Les matchs de préparation m’ont permis de retrouver le rythme. Même lorsque l’on ne joue pas, on apprend énormément en observant depuis le banc. Je me sens prêt pour demain », a-t-il assuré.



Une mentalité tournée vers le collectif



Conscient de la concurrence et des choix techniques, le défenseur sénégalais insiste sur l’état d’esprit du groupe. « Une nouvelle compétition commence. Nous avons une deuxième chance et nous sommes prêts à tout donner pour aller chercher la qualification », a-t-il ajouté.



Serein malgré son statut de remplaçant depuis le début du tournoi, Mamadou Sarr affiche une patience assumée, avec un objectif clair : contribuer dès que l’opportunité se présentera dans ce Mondial.



Le Sénégal s’apprête à affronter la Belgique en seizième de finale, mercredi à 20h GMT au Seattle Stadium, dans un match décisif pour la suite du parcours des Lions.







































Rts