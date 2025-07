MORT DE DIOGO JOTA : LIVERPOOL "DÉVASTÉ" PAR CETTE "PERTE INIMAGINABLE", LA FÉDÉRATION PORTUGAISE ET LE FC PORTO "EN DEUIL"

Le monde du football est en deuil. Jeudi, Diogo Jota (28 ans), ainsi que son frère cadet André Silva (26 ans, qui évoluait à Penafiel en D2 portugaise), a trouvé la mort dans un accident de la circulation en Espagne. Après l'annonce du décès de l'attaquant de Liverpool, la fédération portugaise, "profondément attristée", lui a rendu un vibrant hommage sur les réseaux sociaux.





"Bien plus qu'un joueur fantastique, Diogo Jota était une personne extraordinaire, respectée par tous ses coéquipiers et adversaires, une personne à la joie contagieuse et une référence au sein de la communauté, écrit la fédération portugaise qui a demandé à l'UEFA une minute de silence avant le match de l'Euro féminin Portugal-Espagne programmé jeudi. La disparition de Diogo et André Silva représente une perte irréparable pour le football portugais et nous ferons tout notre possible pour honorer leur héritage chaque jour."





Avec sa sélection, Diogo Jota comptait 49 capes, entre 2019 et 2025, pour 14 buts. Il y a pratiquement un mois jour pour jour, il a remporté la Ligue des nations contre l'Espagne (2-2, 7-5 aux t.a.b).





Liverpool, où Diogo Jota s'était engagé en 2020 en provenance de Wolverhampton, est "dévasté" par cette "perte inimagineable". "Le club ne fera pas d'autres commentaires pour respecter la famille, les amis et les coéquipiers de Diogo et André", a fait savoir le champion d'Angleterre 2025, dans un communiqué. Avec la formation de la Mersey, le Portugais a joué 182 matches toutes compétitions confondues pour 65 buts et 26 passes décisives. Outre la Premier League, il a aussi remporté la FA Cup (2022) et la Coupe de la Ligue anglaise (2022 et 2024) avec les Reds.



Diogo Jota a été prêté entre 2016 et 2017 au FC Porto. Ce jeudi matin, le vainqueur de la Ligue des champions 2004, "en deuil", lui a également rendu hommage : "C'est avec stupeur et un profond regret que nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Diogo Jota et de son frère André Silva, qui était également notre jeune joueur (ex-U15 et U17). Qu'ils reposent en paix." "Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Repose en paix", a écrit l'Atlético de Madrid, où Diogo Jota a été sous contrat entre 2016 et 2017 sans jamais y jouer.



RUBEN NEVES : "ON DIT QU'ON NE PERD LES GENS QUE LORSQU'ON LES OUBLIE. JE NE VAIS JAMAIS T'OUBLIER"



Outre les clubs, plusieurs personnalités du football ont réagi après cette annonce. "On dit qu'on ne perd les gens que lorsqu'on les oublie. Je ne vais jamais t'oublier", a indiqué le milieu de terrain Ruben Neves, ex-coéquipier à Porto, Wolverhampton et en sélection mais surtout ami proche de Diogo Jota. Ancienne légende du FC Porto et du Portugal, Pepe évoque "une perte prématurée et douloureuse qui nous laisse tous démunis". "La vie est vraiment injuste", a écrit le Parisien Nuno Mendes, partenaire de Diogo Jota avec le Portugal.



Sous le choc, Cristiano Ronaldo, plus grand joueur de l'histoire de la sélection portugaise, s'est exprimé sur les réseaux sociaux peu après midi. "Ça n'a aucun sens. Nous étions ensemble en équipe nationale et tu venais de te marier. À ta famille, à ta femme et à tes enfants, j'adresse mes condoléances et leur souhaite tout le courage du monde. Je sais que tu seras toujours avec eux. Reposez en paix, Diogo et André. Vous nous manquerez à tous", a indiqué le champion d'Europe 2016.







De son côté, Lebron James, actionnaire de Liverpool, a souhaité à la famille le meilleur dans cette épreuve. "Mes prières accompagnent leurs proches ! Que chacun soit guidé et protégé", a indiqué le joueur des Lakers.



Au Portugal, l'onde de choc va au-delà du monde du sport. "C'est une journée triste pour le football et pour le sport national et international", a écrit sur X le Premier ministre portugais Luis Montenegro, en saluant "un athlète qui a beaucoup honoré le Portugal". Le président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa, a lui aussi évoqué "une perte qui a consterné tous les Portugais" dans une note publiée sur le site de la présidence. "Il a fait preuve d'un grand professionnalisme et dévouement, faisant partie d'une génération qui a porté le football portugais au plus haut niveau", a souligné le chef de l'Etat.

















































