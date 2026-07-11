MOUHAMADOU LAMINE THIAW LAYE, KHALIFE GÉNÉRAL DES LAYÈNES: «Le président de la République est un homme de paix. Qu’il ne renonce jamais à cette voie dans sa gouvernance»

Le khalife général des Layènes, Mouhamadou Lamine Thiaw Laye, a appelé, vendredi à Yoff, les autorités sénégalaises à poursuivre la voie du dialogue et de l’apaisement, estimant que « le président de la République [Bassirou Diomaye Faye] est un homme de paix » et l’exhortant à « ne jamais renoncer à cette voie dans sa gouvernance ». Il s’exprimait lors de l’audience qu’il a accordée au Premier ministre Mohamed Al Aminou Lo.



Dans son adresse, le guide religieux a insisté sur la nécessité de préserver l’unité nationale au-delà des divergences politiques. « Ce qui nous unit est plus important que ce qui nous oppose. On peut être des adversaires politiques, jamais des ennemis », a-t-il déclaré, invitant les acteurs politiques à privilégier l’intérêt supérieur de la Nation.



Mouhamadou Lamine Thiaw Laye a également mis en garde contre toute logique de confrontation susceptible d’affaiblir le pays. « Si nous aimons tous le Sénégal, nous ne pouvons pas accepter de détruire ce pays sous prétexte de vouloir le servir », a-t-il affirmé, avant d’illustrer son propos par une métaphore : « Ne détruisons pas le bateau sous prétexte de vouloir changer de capitaine. Si le bateau chavire, nous périrons tous avec lui. »



Selon le Khalife général des Layènes, les tensions observées dans le pays traduisent des motivations qui dépassent parfois la seule volonté de servir le Sénégal. « S’il existe des tensions, c’est qu’il y a autre chose que la seule volonté de servir le Sénégal », a-t-il estimé.



Le guide religieux a, par ailleurs, rappelé l’héritage spirituel de Seydina Limamou Laye, fondé sur « la paix, l’égalité entre les hommes et la lutte contre les castes », estimant que ces valeurs doivent continuer d’inspirer les Sénégalais.



Évoquant la récente visite du chef de l’État, il a souligné son caractère inédit. « C’est la première fois qu’un Président de la République entre dans le mausolée de Seydina Limamou Laye, alors que je suis aux côtés de mes aînés depuis une trentaine d’années », a-t-il indiqué.



Le Khalife Mouhamadou Lamine Thiaw Laye a enfin réaffirmé l’engagement de sa communauté à accompagner le pays par la prière. « Nous continuerons à prier pour le Sénégal et à œuvrer pour la paix », a-t-il promis.

































































Le Soleil