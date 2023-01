Macky Sall : "Le Sénégal est en train passer de l'indigence à l'émergence "

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 1 Janvier 2023 à 03:58

C'est l'essence de message que le Président a adressé aux Sénégalais pour son discours du 31 décembre. Ce n'est pas un vœu mais le résultat d'un processus de transformation économique entamée en 2014 avec le PSE. Rien que cette année le Sénégal a lancé le TER, inauguré le stade Abdoulaye Wade, les ponts de Foundiiugne et Marsasoum, sans oublier les autoponts et les axes routiers Tamba Goudiri. 60 projets routiers en cours sans oublier le taux de croissance à 2 chiffres pour 2023 qui est aussi l'année du Pétrole et du gaz.