Macky Sall: « Tambacounda va devenir un pôle économique dynamique et émergent sur la période 2023-2025 »

‘’La région de Tambacounda va devenir un pôle économique dynamique et émergent sur la période 2023-2025″. C’est ce qu’a déclaré mardi soir le président de la République, Macky Sall, qui a annoncé qu’un programme stratégique sera mis en œuvre par l’Etat dans ce sens.



Le chef de l’Etat présidait un Conseil présidentiel de développement territorialisé à Tambacounda. Cette rencontre se tient à la Gouvernance de Tambacounda en présence du Premier ministre Amadou Ba, des membres du Gouvernement, des élus territoriaux, des députés, des autorités administratives, des acteurs économiques, des partenaires techniques et financiers, des associations de jeunes, des groupements de femmes, ainsi que des notabilités religieuses et coutumières.



‘’Tambacounda est une région aux énormes richesses culturelles, touristiques et agropastorales. Nous avons lancé un Programme spécial de désenclavement à Goudiry pour désenclaver les localités de la région. Il prendra en charge les défis sécuritaires et de développement durable’’, a souligné Macky Sall.



Le chef de l’Etat présidera ce mercredi 28 décembre le Conseil des ministres délocalisé à Tambacounda.

















































Le Soleil