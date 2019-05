Macky Sall a parlé avec le frère de Réné Capain Bassène, cité dans la tuerie de Boffa

Dans une contribution publiée uniquement dans votre site préféré exclusif.net, intitulée: (Casamançais sommes-nous des Sénégalais à part entière où des sénégalais entièrement à part ?), le président de la république, a appelé l'auteur de cette contribution, Nicolas Silandibithe BASSENE qui se trouve étre le jeune frère du journaliste Réné Capain Bassène, cité dans la tuerie Boffa en 2018.



Nicolas Silandibithe BASSENE,prend désormais la place des députés originaires de la Casamance. Il a osé dénoncé l'indifférence de l'Etat sur certains malheurs qui frappent la partie Sud du pays: "Excellence, j’ai constaté, remarqué qu’à chaque fois qu’un drame douloureux soit-il se produise dans cette partie méridionale vous êtes aux abonnés absents. Avant-hier ce fut d’autres événements tristes, hier le massacre de Boffa aujourd’hui le drame d’Éloubalir sans que vous ne faites le déplacement. Pourquoi une telle attitude à notre égard ? Pourtant combien de fois des cas similaires avec moins de perte en vie humaine vous vous êtes déplacer avec une très forte délégation ? Ces vies perdues n’étaient-elles pas égales à celles qui vous ont valu déplacement ? "Excellence, nous en avons mare que vos ministres nous viennent pour nous consoler. Nous exigeons comme vous le faites pour le Nord, l'Est, le Centre et l’ouest de marquer votre présence en de telles circonstances."



Ce crie de coeur a poussé le Chef de l'Etat d'appeler l'auteur de cette missive. Ils ont échangé longuement sur le contenu de la contribution. Exclusif.net fidèle à sa ligne éditoriale, va plus donner la parole aux sans voix pour le triomphe de la vérité. Ce n'est qu'un début!!!