Macky Sall aux initiateurs du 'Gatsa Gatsa': «Quoi qu’il me coûte, l’Etat restera debout… Le respect des lois et règlements n’est pas négociable»

Le président de la République a bouclé samedi dernier, sa tournée économique dans la capitale du rail. Un séjour économique certes, mais pas moins politique au vu des entretiens que le président du groupe Benno Bokk Yakaar a eu avec les responsables de la région de Thiès en fin de semaine dernière. Au moment où Macky Sall mène sa tournée, des manifestations ont eu lieu entre Touba et Mbacké. C’est à la suite de l’interdiction préfectorale que des scènes de violences ont été enregistrées à Mbacké. Les militants de Pastef qui voulaient tenir leur meeting dans cette cité religieuse ont finalement versé dans les jets de pierre. Plusieurs dégâts ont été ensuite notés avec le saccage à Mbacké de station-service et un magasin Senchan pillé.



C’est une belle occasion que le chef de l’Etat a saisi pour évoquer devant ses militants la question du respect des institutions, des lois et règlements qui régissent la nation. Nos confrères de l’Observateur, en détail, nous livre dans sa parution de ce lundi, que le Président Macky Sall est catégorique à ce sujet : «Je ne laisserai personne détruire ce pays. L’Etat restera debout quoi qu’il me coûte. Nous avons la responsabilité entière de défendre l’Etat et la sécurité des personnes et des biens». Pour le chef de l’Etat, le respect des lois et règlements dans une république est non-négociable.



Pour le renforcement de la coalition et son maillage du territoire national, le chef de l’Etat appelle ses militants à l’unité et la solidarité.