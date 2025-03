Macky Sall sera-t-il extradé ? Yassine Fall met fin au débat

La ratification de la Convention sur l’assistance aux détenus et le transfèrement des personnes condamnées entre le Sénégal et le Maroc a suscité des débats animés, notamment sur une confusion avec une possible extradition de l'ancien président Macky Sall, actuellement domicilié au Maroc. Lors des travaux en Commission à l’Assemblée nationale, les parlementaires ont interpellé la ministre des Affaires étrangères, Yassine Fall, pour dissiper les malentendus. Un document remis à la presse avant l’examen en plénière éclaire les objectifs de cet accord et les catégories de personnes concernées.





Une protection des citoyens, pas une extradition





Yassine Fall a tenu à lever toute ambiguïté. « Cette Convention vise uniquement l’assistance aux personnes arrêtées et le transfèrement des condamnés », a-t-elle expliqué, excluant catégoriquement l’extradition. Elle a souligné l’engagement du gouvernement sénégalais à protéger ses citoyens à l’étranger, présentant la ratification comme une mesure de sauvegarde plutôt qu’une menace. Ces précisions répondent aux inquiétudes des députés, soucieux de clarifier les contours de cet accord bilatéral.





20 ans de retard : Les parlementaires exigent des réponses





En Commission, les élus ont également pointé du doigt les lenteurs dans la ratification de cette Convention, signée dès 2004 entre Dakar et Rabat. Pourquoi un tel décalage ? Les parlementaires ont demandé des explications sur ce retard, qui s’inscrit dans une problématique plus large de délais observés pour d’autres accords internationaux. Ces interrogations témoignent d’une volonté de transparence alors que le texte approche de son adoption définitive.













































