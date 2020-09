Macky à Keur Massar : Un Président ne devrait pas dire ça

"Le Président ne peut pas arrêter le ciel"



L'ombre d'El Hadj Kassé a plané sur la visite du Pr à Keur Massar. En lieu et place d'un discours conquérant à défaut d'être compatissant, Macky Sall a plutôt donné l'impression d'être dépassé par les évènements, au mieux. En disant que le "Président ne peut arrêter le ciel ", Macky Sall est coupable de déni de science, un comble pour l'ingénieur qu'il est. Il n'est aucunement question d'arrêter les vannes du "ciel". "Gouverner c'est prévoir" et en matière de météorologie et de pluviométrie, les outils de prévision font foison... Et le Sénégal regorge d'experts.



Le second problème dans la communication du PR ce matin lui provient sans doute de son passé libéral. Au lieu de s'exprimer en terme d'impact et de solutions concrètes, Macky Sall nous a encore servi un budget : 30 milliards. Sur le plan mathématique l'équation est simple. Comment 30 milliards peuvent régler un problèmes pour lequel 750 milliards ont échoué ?



Et enfin, pourquoi ériger Keur Massar en département pendant que la ville est sous l'eau ? Est-ce la priorité du moment ? Même si Keur Massar devenait une région, elle passerait de ville inondée à région sous les eaux. Ce qui ne changerait absolument rien au quotidien des populations.



Kader Kane

Dakarsoir.com