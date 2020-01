DÉPÊCHES Ousmane Sonko Moustapha Diakhate Guy Marius Sagna Revue de presse 3ème mandat Guy Marius Sagna Ahmed Aidara Notre Chaîne Youtube Necrologie Macky rend hommage à Kobe Bryant Par: Seneweb-news - Seneweb.com | 28 janvier, 2020 à 10:01:54 | Lu 1267 Fois | 12 Commentaires Single Post Macky rend hommage à Kobe Bryant 242 Partages Macky Sall a rendu un vibrant hommage à Kobe Bryant sur sa page Twitter : "Les USA et le monde entier ont perdu un grand homme avec la disparition de Kobe Bryant. Une grosse perte pour le basket américain et mondial. Repose en paix légende. Mes pensées et prières vont à sa famille et à celles des autres victimes", a posté le Président. Macky Sall ✔ @Macky_Sall Les USA et le monde entier ont perdu un grand homme avec la disparition de Kobe Bryant. Une grosse perte pour le basket américain et mondial. Repose en paix légende. Mes pensées et prières vont à sa famille et à celles des autres victimes. 1 345 00:51 - 28 janv. 2020