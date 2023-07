Macky "va échanger avec les responsables de son parti"

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 5 Juillet 2023 à 16:14

Les quotidiens L'Observateur et Source A repris par l'APS, s'interrogent sur la survie de la coalition Benno Bokk Yaakaar et la question de la désignation de son candidat après le retrait de Macky Sall de la course à la présidentielle de 2024. Dans leur parution du jour, ils annoncent des échanges entre le chef de la coalition et ses responsables.