Macron et Scholz appellent à une Europe unie face aux menaces tarifaires de Trump

Le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz se sont rencontrés mercredi à Paris, où ils ont souligné la force et l'unité de l'Europe face aux menaces de tarifs douaniers du président américain Donald Trump.



Lors d'une conférence de presse conjointe avant leur déjeuner de travail à l'Élysée, M. Macron a déclaré qu'il s'agissait d'un moment critique pour que la France et l'Allemagne jouent un rôle de premier plan et veillent à ce que l'Europe soit capable de défendre ses intérêts tout en maintenant les liens transatlantiques.



"Maintenant que la nouvelle administration a pris ses fonctions aux États-Unis, il est plus important que jamais que les Européens, et donc nos deux pays, jouent pleinement leur rôle dans la consolidation d'une Europe unie, forte et souveraine", a déclaré M. Macron.



M. Scholz a fait écho aux propos de M. Macron, reconnaissant que la présidence Trump poserait des défis, mais réaffirmant la relation de longue date entre l'UE et les États-Unis.





"Cette semaine même, nous avons affaire à une nouvelle administration américaine. Il est déjà clair que le président Trump sera un défi", a-t-il déclaré.



"Notre position est claire. L'Europe est une grande zone économique qui compte environ 450 millions de citoyens. Nous sommes forts. Nous sommes solidaires. L'Europe ne se dérobera pas", a ajouté M. Scholz.



Mardi, M. Trump a déclaré qu'il imposerait des droits de douane à l'UE en raison de ses excédents commerciaux avec les États-Unis, affirmant que ce bloc était "très, très mauvais pour nous". Il a également menacé le Canada, le Mexique et la Chine de droits de douane élevés à partir de février.



M. Macron et M. Scholz ont évoqué les secteurs de l'acier, de l'automobile et de la chimie, qui pourraient tous être touchés par les droits de douane américains, et ont déclaré qu'ils étaient vitaux pour l'économie de l'UE.



Le chancelier allemand a également insisté sur la nécessité de renforcer la coopération européenne en matière de défense, citant les initiatives franco-allemandes visant à développer des armes de précision à plus longue portée.



Le président français a quant à lui déclaré que l'Europe devait augmenter ses dépenses en matière de défense et "développer sa propre base industrielle, ses propres capacités, sa propre industrie".



Au début du mois, M. Trump a demandé aux 32 États membres de l'OTAN de consacrer 5 % de leur PIB à la défense, contre 2 % actuellement, et a déclaré que les alliés européens n'étaient pas à la hauteur.



Outre l'administration Trump et les menaces commerciales et tarifaires, MM. Macron et Scholz ont également discuté de l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie et de la guerre d'Israël à Gaza.



Scholz et Macron sont tous deux dans une position précaire dans leurs pays respectifs. Le premier a de mauvais sondages avant les élections allemandes prévues pour le 23 février, tandis que le second a été affaibli par les élections anticipées de l'année dernière qui ont abouti à un parlement français divisé.