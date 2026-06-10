« Madame, taisez-vous ! » : Le dérapage verbal d'Alpha Thiam pour sa première prise de parole

La cérémonie de passation de service du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a eu lieu ce mardi 9 juin au niveau des sphères ministérielles de Diamniadio, en présence des acteurs culturels, d'amis et de sympathisants. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, le nouveau ministre a salué d'abord le choix du président de la République porté sur sa modeste personne pour diriger le département de la culture et du tourisme.

Un fait inédit a cependant été remarqué lors de sa prise de parole, lorsque ce dernier a appelé à l'ordre dans la salle, estimant qu'on devait l'écouter au moment où il prononçait son discours, soutenant qu'on ne construit pas ce pays dans le désordre anarchique. « Madame, taisez-vous. Un peu de discipline, on ne construit pas ce pays dans le bordel », a-t-il déclaré. Des propos très critiqués par les acteurs culturels qui estiment que c'est un manque de respect total envers les personnes qui se trouvaient dans la salle. D'aucuns disent que c'est Alpha Thiam lui-même qui a installé le désordre en convoquant ses militants à une cérémonie qui était censée être sobre.

À rappeler que, dans ce même sillage, Madame Mame Coumba Diop a été installée officiellement comme ministre en charge des Industries culturelles créatives auprès du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat.



























































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