PS : réunion élargie des responsables du parti le 13 juin

Le Parti socialiste se prépare à une importante rencontre interne. Sa Secrétaire générale, Aminata Mbengue NDIAYE, a convoqué une Assemblée générale des Secrétaires généraux de coordination pour le samedi 13 juin 2026 à la Maison du Parti Léopold Sédar Senghor, à Dakar.



Prévue à 10 heures, cette réunion s’inscrit dans le cadre des efforts de relance et de réorganisation de la formation politique, d’après Le Soleil. Elle réunira non seulement les coordinations, mais aussi un large éventail de structures internes.





Seront ainsi présents les responsables des unions régionales, du Mouvement national des jeunesses socialistes, des élèves et étudiants socialistes, du Conseil consultatif des sages, de l’Organisation des travailleurs socialistes, ainsi que des représentants de la diaspora et des universitaires du parti.



L’ordre du jour s’articulera autour de trois axes : une allocution de la Secrétaire générale, la présentation des conclusions de la Commission spéciale de relance et un état des lieux des coordinations à travers le pays.



À travers cette mobilisation élargie, la direction du Parti socialiste entend renforcer la cohésion interne, faire le point sur la situation organisationnelle et tracer les perspectives de relance.



Dans son appel, Aminata Mbengue NDIAYE a invité l’ensemble des responsables concernés à prendre part à cette rencontre jugée déterminante pour l’avenir du parti.