Magal Touba : Un homme perd la vie après avoir bu un produit aphrodisiaque

yant pris au sérieux les paroles du mis en cause, C. M. D. n’a pas hésité de prendre une cuillère. C’est ainsi qu’il a commencé à vomir du sang avant d’être évacué à l’hôpital.



Mais malheureusement pour lui, il a rendu l’âme lors de son évacuation. Interpellé puis déféré pour mise en danger de la vue d’autrui et vente illégale de médicaments sur la voie publique, le Tradipracticien, de déclarer qu’il n’est qu’un revendeur.



Le produit a été envoyé à la police scientifique pour analyse, à cet effet.