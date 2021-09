Magal de Touba – L’entrepreneur Oumar Bao Junior reçoit la bénédiction du Khalife Serigne Mountakha

Venu renouveler son allégeance en même temps qu’il participe activement au Magal, le jeune entrepreneur Oumar Bao, fils du défunt professeur Bao a été reçu par Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides. Le patriarche de Touba l’a félicité pour son soutien constant et les multiples œuvres de bienfaisance qu’il ne cesse d’accorder à la ville sainte et à la communauté mouride.

Pour le Magal de cette année, Oumar Bao Junior a apporté sa modeste contribution en mettant à la disposition du Khalife 20 bœufs , 20 tonnes de riz, entre autres. Un geste dont il est coutumier et qui est allé droit dans le cœur de tous les talibés. Comme vous le voyez sur cette vidéo à l'actif de dakarposte, l'illustre héritier du regretté Iba Collé Bao a ainsi reçu les prières de Serigne Mountakha et sa bénédiction.













njaydakarposte@gmail.com